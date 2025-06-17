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В иранском Исфахане нашли израильский цех по производству БПЛА

В иранском Исфахане нашли израильский цех по производству БПЛА Правоохранительные органы Ирана обнаружили в провинции Исфахан мастерскую по производству беспилотников, использовавшихся для ударов Израиля по иранским целям.
В регионе
17 июня 2025 г. 15:58
В иранском Исфахане нашли израильский цех по производству БПЛА

Правоохранительные органы Ирана обнаружили в провинции Исфахан мастерскую по производству беспилотников, использовавшихся для ударов Израиля по иранским целям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель полиции Исфахана генерал Мохаммад Реза Хашемифар.

"Сотрудники полиции обнаружили эту мастерскую после проведения масштабных следственных мероприятий. В ходе скоординированной полицейской операции были задержаны четверо подозреваемых и агентов страны (имеется в виду Израиля)", - сказал он агентству Tasnim.

По информации правоохранителей, на месте были обнаружены оборудование и детали для сборки дронов, а также взрывчатые вещества.

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Версия на азербайджанском языке İran İsfahanda İsrailə məxsus PUA istehsal edən sex aşkarlayıb
Версия на английском языке Israeli UAV workshop discovered in Iran's Isfahan

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