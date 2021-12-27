В иранской провинции Ардебиль открывается пункт пропуска с Азербайджаном

Провинция Ардебиль Исламской Республики Иран открывает пункт пропуска на границе с Азербайджаном.

Провинция Ардебиль Исламской Республики Иран открывает пункт пропуска на границе с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об открытии пограничного пункта пропуска на севере провинции с целью расширения отношений между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой, особенно в области транзита товаров объявил губернатор Ардебиля Хади Амели.

"Развитие отношений между Ираном и Азербайджаном является одним из вопросов, волнующих народ нашей страны и нашего северного соседа, и этот вопрос также обсуждался на встрече президентов двух стран", - сказал он.

"Мы намерены расширить провинциальные дороги, чтобы облегчить торговлю и транзит товаров, в то время как развитие городской дороги Парсабад-Ардебиль позволит обеим странам развивать торговлю за счет доступа к крупным городам", - заявил Амели.

По его словам, открытие пункта пропуска Асландуз будет иметь большое значение для процветания экономики и приграничных отношений.

Следует отметить, что правительство Ирана закрыло сухопутную границу с соседними странами из-за угрозы распространения "омикрон" штамма коронавируса. Представитель Таможенного управления Ирана Сейед Рухулла Латифи подчеркнул, что в соответствии с приказом Генштаба по борьбе с распространением коронавируса и Министерства внутренних дел сухопутная граница с соседними странами будет закрыта с 25 декабря на 15 дней.