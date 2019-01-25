В иранской армии начались крупномасштабные учения

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сухопутные войска Вооруженных сил Ирана 25 января в провинции Исфахан начали широкомасштабные военные учения под названием "Гудрет-97".

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал бригадный генерал Кийумерс Гейдари.

По его словам, военные учения проходят в военном учебном центре Несрабада, расположенном в Исфахане.

В учениях будут продемонстрированы вооружения и техника иранского производства.