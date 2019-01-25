В иранской армии начались крупномасштабные учения

https://report.az/storage/news/0bcea0a5668f88cbd81555dbe20ceeb7/f05ebb92-3144-4c0b-a297-9ffa4afc2196_292.jpg© azeri.sahartv.ir
Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сухопутные войска Вооруженных сил Ирана 25 января в провинции Исфахан начали широкомасштабные военные учения под названием "Гудрет-97".
Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал бригадный генерал Кийумерс Гейдари.
По его словам, военные учения проходят в военном учебном центре Несрабада, расположенном в Исфахане.
В учениях будут продемонстрированы вооружения и техника иранского производства.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости