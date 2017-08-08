В иранский парламент представлен список членов нового правительства - СПИСОК

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани представил в Президиум парламента список членов правительства.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, среди кандидатов в членство нового правительства в составе 17-ти человек нет женщин.

По информации, самому молодому кандидату на пост министра 36 лет. Мохаммедджавад Азери-Джехруми представлен в качестве кандидата на пост министра информации и научных технологий.

Самым пожилым кандидатом является 65-летний нынешний министр нефти Бижан Намдар Зангане.

Министр иностранных дел Мохаммедджавад Зариф (58 лет) также сохранил свою должность.

Кандидаты на пост министра нижеследующие: министр образования Мохаммед Беджаи (54 года), министр информации и разведки (ЭТТЕЛААТ) Махмуд Алави (63 года), министр экономики Масуд Карбасиан (61 год), министр здравоохранения Хасан Газызаде-Хашеми (58 лет), министр труда и социальных дел Али Рабии (62 года), министр сельского хозяйства Махмуд Ходджати (62 года), министр юстиции Алирза Аваи (51 год), министр обороны Амир Хатеми (51 год), министр дорог и градостроительства Аббас Ахунди (60 лет), министр промышленности, рудников и торговли Мохаммед Шариатмадари (57 лет), министр культуры и исламской ориентации Аббас Салехи (54 года), министр внутренних дел Абдолреза Рахмани Фазли (58 лет), министр энергетики Хабибуллах Битререт (61 год), министр молодежи и спорта Масуд Солтанифер (58 лет).

Таким образом, 9 министров из прежнего правительство сохранили свои посты. В состав правительства включены 8 новых членов.

Согласно регламенту иранского парламента, через неделю каждому из перечисленных кандидатов будут даны отдельные голоса.

Напомним, что 26 февраля этого года в Иране состоялись парламентские выборы. В парламенте представлено 290 человек.