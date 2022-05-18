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В иранских провинциях начались протесты из-за роста цен на основные продукты

В иранских провинциях начались протесты из-за роста цен на основные продукты В Иране расширяются протесты против решения властей повысить цены на базовые продукты.
В регионе
18 мая 2022 г. 15:22
В иранских провинциях начались протесты из-за роста цен на основные продукты

В Иране расширяются протесты против решения властей повысить цены на базовые продукты.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает телеканал "Аль-Арабийя". Ссылаясь на данные активистов, он уточняет, что в столкновениях с силовиками погибли шесть протестующих.

Представители руководства Ирана пока официально не сообщали о жертвах столкновений.

Во вторник протесты охватили провинцию Исфахан, а до этого уже начались в Хузестане, Лорестане, Чехармехале и Бахтиарии, Кохгилуйе, Бойерахмеде и Ардебиле. По сведениям телеканала, протестующие критикуют духовных и политических лидеров страны.

На прошлой неделе власти Ирана объявили о значительном повышении цен на растительное масло, курятину, яйца и молоко.

В 2019 году в Иране возникали протесты из-за повышения цен на топливо, а в 2021 году - из-за перебоев с водоснабжением, напоминает телеканал

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Версия на английском языке Iranian provinces protest amid price hike on essential foodstuffs

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