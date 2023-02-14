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В иранских провинциях прошли антиправительственные акции

В иранских провинциях прошли антиправительственные акции В иранских провинциях Тегеран и Карадж этой ночью прошли антиправительственные акции протеста, митингующие срывали пропагандистские плакаты режима.
В регионе
14 февраля 2023 г. 13:27
В иранских провинциях прошли антиправительственные акции

В иранских провинциях Тегеран и Карадж этой ночью прошли антиправительственные акции протеста, митингующие срывали пропагандистские плакаты режима.

Как сообщает Report, информацию распространило RadioFarda.

Акции протеста прошли в городе Тегеран и районах Нармак, Шахрак-Багери, Садегийя, Шахран, Караджин, протестующие скандировали лозунги "Смерть Хаменеи!", "Смерть диктатору!". Местные жители вместе с протестующими скандировали эти лозунги с балконов своих домов.

Отмечается, что в городах Мешхед, Решт и Хамадан на стенах нарисованы карикатуры и написаны антиправительственные лозунги.

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Версия на азербайджанском языке İranda gecə saatlarında şəhər və rayonlarda etiraz aksiyaları keçirilib

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