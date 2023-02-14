В иранских провинциях прошли антиправительственные акции

В иранских провинциях Тегеран и Карадж этой ночью прошли антиправительственные акции протеста, митингующие срывали пропагандистские плакаты режима.

В иранских провинциях Тегеран и Карадж этой ночью прошли антиправительственные акции протеста, митингующие срывали пропагандистские плакаты режима.

Как сообщает Report, информацию распространило RadioFarda.

Акции протеста прошли в городе Тегеран и районах Нармак, Шахрак-Багери, Садегийя, Шахран, Караджин, протестующие скандировали лозунги "Смерть Хаменеи!", "Смерть диктатору!". Местные жители вместе с протестующими скандировали эти лозунги с балконов своих домов.

Отмечается, что в городах Мешхед, Решт и Хамадан на стенах нарисованы карикатуры и написаны антиправительственные лозунги.