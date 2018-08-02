В иранских городах проходят антиправительственные акции

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В нескольких городах Ирана прошли акции протеста из-за экономических проблем в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство IRNA, на акциях протеста в городе Шираз - административном центре провинции Фарс - между некоторыми участниками и полицией проходили стычки. Число участников агентство не называет, однако отмечает, что на данный момент на улицы города вернулось спокойствие.

Агентство Tasnim сообщило об акции в четверг утром еще в одном административном центре - в городе Мешхед на северо-востоке страны. Недовольство местных жителей, как и в первом случае, по данным СМИ, было связано с экономическими проблемами, осложнившимися условиями жизни и ростом цен. Акция завершилась после беседы участников с представителями властей.