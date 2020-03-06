В Иране за сутки выявили более 1 000 случаев заражения коронавирусом

В Иране зафиксирован рекордный рост количества случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Как передает Reportсо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.
"За прошедшие сутки удалось установить 1 234 случая, что является рекордом. Общее число с учётом новых данных — 4 747", — цитирует его.
Как предположил Джаханпур, рекордный рост связан с тем, что власти увеличили количество центров, где можно пройти тест на вирус.