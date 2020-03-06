 Наверх

В Иране за сутки выявили более 1 000 случаев заражения коронавирусом

В ​Иране заявили о рекордном росте случаев заражения коронавирусом

© Deutsche Welle

В Иране зафиксирован рекордный рост количества случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Как передает Reportсо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

"За прошедшие сутки удалось установить 1 234 случая, что является рекордом. Общее число с учётом новых данных — 4 747", — цитирует его.

Как предположил Джаханпур, рекордный рост связан с тем, что власти увеличили количество центров, где можно пройти тест на вирус.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!