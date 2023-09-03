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Иран и Турция намерены довести товарооборот до более чем 30 млрд евро

Иран и Турция намерены довести товарооборот до более чем 30 млрд евро Власти Ирана и Турции планируют увеличить товарооборот между двумя странами до €30 млрд (около $32,4 млрд).
В регионе
3 сентября 2023 г. 23:00
Иран и Турция намерены довести товарооборот до более чем 30 млрд евро

Власти Ирана и Турции планируют увеличить товарооборот между двумя странами до €30 млрд (около $32,4 млрд).

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Наша цель по объему двусторонней торговли составляет €30 млрд, сейчас мы находимся на середине пути, - сказал он пресс-конференции в Тегеране по итогам переговоров с его турецким коллегой Хаканом Фиданом. - Недавно заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари посетил Турцию, в Анкаре были достигнуты хорошие договоренности по экономическим вопросам, на сегодняшней встрече с турецким коллегой мы подчеркнули важность этих договоренностей". Глава МИД Ирана не указал, за какой именно срок Анкара и Тегеран намерены достичь таких показателей двусторонней торговли.

Абдоллахиян уточнил, что с Фиданом они также обсудили расширение сотрудничества в различных сферах, включая науку, технологии, промышленность, энергетику, туризм и спорт.

Глава МИД Турции прибыл в Тегеран в воскресенье. Это его первая поездка в Иран после назначения на пост министра иностранных дел.

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