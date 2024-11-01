В Иране заявили о наличии технических возможностей для создания ядерного оружия

Тегеран обладает всеми возможностями для создания ядерного оружия.

Тегеран обладает всеми возможностями для создания ядерного оружия.

Как передает Report , об этом в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил глава стратегического совета по международным отношениям Ирана Камаль Харрази.

"Иран имеет технические возможности для создания ядерного оружия и не имеет никаких препятствий в том, что касается именно технической стороны вопроса", - отметил чиновник, добавив, что единственным "сдерживающим фактором" является фетва, изданная лидером Ирана Али Хаменеи о том, что Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

Харрази рассказал, что его страна готова отреагировать на любую эскалацию и в этом плане возможны потенциальные изменения в ядерной доктрине, особенно при столкновении с "экзистенциальной угрозой".

Глава стратегического совета также упомянул, что изменения в политике коснутся и дальнобойных ракет. Харрази напомнил, что Иран продемонстрировал свои возможности в ходе операции "Истинное обещание II", когда запустил сотни баллистических ракет по Израилю.