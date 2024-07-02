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В Иране заявили о готовности поддержать "Хезболлах" в случае вторжения Израиля

В Иране заявили о готовности поддержать "Хезболлах" в случае вторжения Израиля Иран всеми силами поддержит движение "Хезболлах", если Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана.
В регионе
2 июля 2024 г. 09:42
В Иране заявили о готовности поддержать Хезболлах в случае вторжения Израиля

Иран всеми силами поддержит движение "Хезболлах", если Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази в интервью газете Financial Times.

"В такой ситуации у нас не было бы другого выбора, кроме как всеми средствами поддержать "Хезболлах", - подчеркнул Харази в ответ на вопрос о том, поддержит ли Иран в военном отношении шиитское движение в случае полномасштабного конфликта. "Весь ливанский народ, арабские страны и ось сопротивления поддержат Ливан против Израиля", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Xaməneinin müşaviri: İsrail Livana qarşı genişmiqyaslı müharibəyə başlasa, İran "Hizbullah"ı müdafiə edəcək

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