В Иране заявили, что ВМС КСИР могут перекрыть Ормузский пролив

Иранские военные располагают возможностями в случае необходимости установить блокаду Ормузского пролива.

Иранские военные располагают возможностями в случае необходимости установить блокаду Ормузского пролива.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил журналистам в иранском Бендер-Аббасе командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.

"Мы можем, прибегнув к военной силе, закрыть Ормузский пролив. Но мы не будем делать это сейчас, пока мы сами пользуемся проливом", - сказал он.

Командующий подчеркнул, что США никогда не удастся добиться цели - прервать экспорт иранской нефти. Он напомнил, что перед Тегераном стоят такие главные цели - обеспечить региональную стабильность и безопасный экспорт иранских нефти и газа.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран. При этом после этого Трамп заявил, что не намерен доводить дело до вооруженного противостояния с Ираном и хотел бы заключить с Тегераном соглашение по иранской ядерной проблеме, чтобы избежать конфронтации.