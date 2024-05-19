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В Иране заявили, что установили контакт с двумя пассажирами вертолета президента

В Иране заявили, что установили контакт с двумя пассажирами вертолета президента Контакт с двумя пассажирами вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, который совершил жесткую посадку на северо-западе страны, установлен.
В регионе
19 мая 2024 г. 22:35
В Иране заявили, что установили контакт с двумя пассажирами вертолета президента

Контакт с двумя пассажирами вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, который совершил жесткую посадку на северо-западе страны, установлен.

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент исламской республики по исполнительным вопросам Мохсен Мансури.

"Несколько раз мы устанавливали связь с двумя людьми, находившимися в вертолете. Представляется, что это несерьезный инцидент", - приводит его слова агентство IRNA.

Мансури добавил, что в группе было три вертолета и "связь с вертолетом президента была потеряна". По его словам, удалось связаться "с одним из пассажиров и членом экипажа вертолета, из чего можно сделать вывод, что тяжесть катастрофы была не слишком велика". Вице-президент исламской республики отметил, что из-за плохих погодных условий "поисковые работы продвигаются медленно".

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