В Иране заявили, что установили контакт с двумя пассажирами вертолета президента

Контакт с двумя пассажирами вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, который совершил жесткую посадку на северо-западе страны, установлен.

Контакт с двумя пассажирами вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, который совершил жесткую посадку на северо-западе страны, установлен.

Как передает Report , об этом сообщил вице-президент исламской республики по исполнительным вопросам Мохсен Мансури.

"Несколько раз мы устанавливали связь с двумя людьми, находившимися в вертолете. Представляется, что это несерьезный инцидент", - приводит его слова агентство IRNA.

Мансури добавил, что в группе было три вертолета и "связь с вертолетом президента была потеряна". По его словам, удалось связаться "с одним из пассажиров и членом экипажа вертолета, из чего можно сделать вывод, что тяжесть катастрофы была не слишком велика". Вице-президент исламской республики отметил, что из-за плохих погодных условий "поисковые работы продвигаются медленно".