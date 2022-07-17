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В Иране заявили, что Тегеран имеет технические возможности производства ядерной бомбы

В Иране заявили, что Тегеран имеет технические возможности производства ядерной бомбы Иран обладает техническими возможностями производства атомной бомбы, но решения руководства страны по данному вопросу нет.
В регионе
17 июля 2022 г. 16:01
В Иране заявили, что Тегеран имеет технические возможности производства ядерной бомбы

Иран обладает техническими возможностями производства атомной бомбы, но решения руководства страны по данному вопросу нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази.

Камаль Харрази
Камаль Харрази

"Не секрет, что у нас (Ирана) есть технические возможности для производства ядерной бомбы, но нет решения (руководства страны) по данному поводу", - указал Харрази, слова которого привел катарский телеканал "Аль-Джазира".

Глава стратегического совета отметил, что в течение нескольких дней Иран смог увеличить уровень обогащения урана с 20% до 60%, и "с легкостью может увеличить этот уровень до 90%".

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Версия на английском языке Iran says Tehran has technical capabilities to produce nuclear bomb
Версия на азербайджанском языке Kamal Xərrazi: “İranın atom bombası yaratmaq üçün texniki imkanları var”

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