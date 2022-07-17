В Иране заявили, что Тегеран имеет технические возможности производства ядерной бомбы

Иран обладает техническими возможностями производства атомной бомбы, но решения руководства страны по данному вопросу нет.
Камаль Харрази
"Не секрет, что у нас (Ирана) есть технические возможности для производства ядерной бомбы, но нет решения (руководства страны) по данному поводу", - указал Харрази, слова которого привел катарский телеканал "Аль-Джазира".
Глава стратегического совета отметил, что в течение нескольких дней Иран смог увеличить уровень обогащения урана с 20% до 60%, и "с легкостью может увеличить этот уровень до 90%".