В Иране заявили, что смерть Махсы Амини не была вызвана физическим воздействием

Смерть Махсы Амини не была вызвана физическим воздействием.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила иранская организация судебной медицины.
"По результатам вскрытия [было определено], что смерть не была вызвана ударами по голове или другим жизненно важным органам или частям тела", - говорится в нем.
По информации судмедэкспертов, в возрасте восьми лет девушка перенесла операцию на мозге.
Власти Ирана отвергали причастность к гибели 22-летней девушки, которая якобы скончалась от полученных травм при задержании сотрудниками полиции в Тегеране.
Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявил о том, что смерть Амини нуждается в расследовании.
Некоторые страны Евросоюза (ЕС) подготовили предложения по санкциям против Ирана в ответ на подавление протестов женщин.