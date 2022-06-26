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В Иране заявили, что переговоры по ядерному досье страны могут перенести в Катар

В Иране заявили, что переговоры по ядерному досье страны могут перенести в Катар Переговоры по ядерному досье Ирана, которые до последнего времени проходили в Вене, могут быть перенесены в Катар.
В регионе
26 июня 2022 г. 14:25
В Иране заявили, что переговоры по ядерному досье страны могут перенести в Катар

Переговоры по ядерному досье Ирана, которые до последнего времени проходили в Вене, могут быть перенесены в Катар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera высокопоставленный представитель иранских властей.

"Диалог по восстановлению ядерной сделки может быть возобновлен в одной из стран Персидского залива", - указал иранский представитель. По его словам, "у Катара в этом отношении есть наилучшие возможности стать местом, где продолжатся переговоры".

верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что переговоры по возрождению ядерной сделки возобновятся в течение нескольких дней. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подтвердил, что Тегеран готов вернуться в ближайшее время за стол переговоров.

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