В Иране заявили об острой нехватке масок и аппаратов ИВЛ

Иран в борьбе с коронавирусом остро нуждается в медицинских масках, аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), диагностических тест-системах и многом другом.

Как передает Report, об этом агентству ТАСС заявили в посольстве Ирана в Москве.

"Потребности Ирана для противостояния данному заболеванию были объявлены министерством иностранных дел и другими соответствующими ведомствами, в том числе министерством здравоохранения, и [списки, в которых отражены] эти потребности были направлены странам. Это такие позиции, как медицинские маски, аппараты ИВЛ, медицинские костюмы, эффективные лекарственные препараты для лечения данного заболевания, диагностические тест-системы и так далее, - отметили в посольстве. - Россия отправила в Иран в качестве гуманитарной помощи 500 тест-систем на коронавирус, которые могут быть использованы для 50 тыс. человек".

Минздрав Ирана проинформировал о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты, многие страны ограничили сообщение с республикой.

По последним официальным данным, общее число заболевших в стране достигло 68 192.