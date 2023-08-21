О нас

В Иране заявили, что не ведут прямых переговоров с США

В Иране заявили, что не ведут прямых переговоров с США Иран не проводит прямых переговоров с Соединенными Штатами и не планирует организовать их в дальнейшем.
В регионе
21 августа 2023 г. 15:08

Иран не проводит прямых переговоров с Соединенными Штатами и не планирует организовать их в дальнейшем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи.

"Информация о том, что встреча между иранскими и американскими официальными лицами состоится в кулуарах заседания Генассамблеи ООН, не соответствует действительности. Иран не ведет прямых переговоров с США и не планирует этого делать ни на полях Генассамблеи, ни где бы то ни было", - сказал он.

По словам Чафи, две страны проводили только непрямые переговоры, в ходе которых обсуждались обмен заключенными и разблокировка иранских активов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Боевые корабли РФ впервые после снятия COVID-ограничений зашли в китайский порт Циндао
Боевые корабли РФ впервые после снятия COVID-ограничений зашли в китайский порт Циндао
21 августа 2023 г. 13:59
Молдова направит в Украину гуманитарную помощь на 190 тыс. долларов
Молдова направит в Украину гуманитарную помощь на 190 тыс. долларов
21 августа 2023 г. 13:46
ВСУ впервые уничтожили российский ядерный бомбардировщик
ВСУ впервые уничтожили российский ядерный бомбардировщик
21 августа 2023 г. 13:10
В Стамбуле произошел пожар в здании культурного центра
В Стамбуле произошел пожар в здании культурного центра
21 августа 2023 г. 13:03
В Калужской области сбили БПЛА
В Калужской области сбили БПЛА
21 августа 2023 г. 12:28
В Бурятии из-за размытия БАМа застряли 290 пассажиров поездов
В Бурятии из-за размытия БАМа застряли 290 пассажиров поездов
21 августа 2023 г. 12:22
При падении обломков одного из сбитых БПЛА в Московской области пострадали двое
При падении обломков одного из сбитых БПЛА в Московской области пострадали двое
21 августа 2023 г. 11:44
Токаев: До конца года товарооборот с Вьетнамом планируется довести до $1 млрд
Токаев: До конца года товарооборот с Вьетнамом планируется довести до $1 млрд
21 августа 2023 г. 11:38
Зеленский улетел в Грецию на встречу с лидерами западных Балкан
Зеленский улетел в Грецию на встречу с лидерами западных Балкан
21 августа 2023 г. 11:05
Росавиация: Четыре аэропорта Москвы возобновили работу
Росавиация: Четыре аэропорта Москвы возобновили работу
21 августа 2023 г. 11:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi