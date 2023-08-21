В Иране заявили, что не ведут прямых переговоров с США

Иран не проводит прямых переговоров с Соединенными Штатами и не планирует организовать их в дальнейшем.

Иран не проводит прямых переговоров с Соединенными Штатами и не планирует организовать их в дальнейшем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи.

"Информация о том, что встреча между иранскими и американскими официальными лицами состоится в кулуарах заседания Генассамблеи ООН, не соответствует действительности. Иран не ведет прямых переговоров с США и не планирует этого делать ни на полях Генассамблеи, ни где бы то ни было", - сказал он.

По словам Чафи, две страны проводили только непрямые переговоры, в ходе которых обсуждались обмен заключенными и разблокировка иранских активов.