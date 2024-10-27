В Иране заявили, что не стремятся к войне

Иран не хочет разжигать конфликт, при этом оставляет за собой право ответить Израилю "соответствующим образом" на его удар по иранской территории.

Иран не хочет разжигать конфликт, при этом оставляет за собой право ответить Израилю "соответствующим образом" на его удар по иранской территории.

Как передает Report , об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Мы не стремимся к войне, но мы будем защищать права нашего народа и страны. Мы дадим соответствующий ответ на агрессию Израиля", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

"Если агрессия Израиля и его преступления продолжатся, напряженность будет расти, и мы знаем, что США провоцируют Израиль на эти трагедии. США обещали положить конец войне против нас, но не сдержали своего обещания", - добавил Пезешкиан.