В Иране заявили, что не стремятся к войне

Иран не хочет разжигать конфликт, при этом оставляет за собой право ответить Израилю "соответствующим образом" на его удар по иранской территории.
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"Мы не стремимся к войне, но мы будем защищать права нашего народа и страны. Мы дадим соответствующий ответ на агрессию Израиля", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.
"Если агрессия Израиля и его преступления продолжатся, напряженность будет расти, и мы знаем, что США провоцируют Израиль на эти трагедии. США обещали положить конец войне против нас, но не сдержали своего обещания", - добавил Пезешкиан.