О нас

В Иране заявили, что не стремятся к войне

В Иране заявили, что не стремятся к войне Иран не хочет разжигать конфликт, при этом оставляет за собой право ответить Израилю "соответствующим образом" на его удар по иранской территории.
В регионе
27 октября 2024 г. 21:47
В Иране заявили, что не стремятся к войне

Иран не хочет разжигать конфликт, при этом оставляет за собой право ответить Израилю "соответствующим образом" на его удар по иранской территории.

Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Мы не стремимся к войне, но мы будем защищать права нашего народа и страны. Мы дадим соответствующий ответ на агрессию Израиля", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

"Если агрессия Израиля и его преступления продолжатся, напряженность будет расти, и мы знаем, что США провоцируют Израиль на эти трагедии. США обещали положить конец войне против нас, но не сдержали своего обещания", - добавил Пезешкиан.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5
На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5
27 октября 2024 г. 22:04
Саакашвили призвал к массовым протестам в Грузии
Саакашвили призвал к массовым протестам в Грузии
27 октября 2024 г. 21:33
Саломе Зурабишвили отказалась признавать парламентские выборы
Саломе Зурабишвили отказалась признавать парламентские выборы
27 октября 2024 г. 21:31
Президент Грузии призвала к протестам после выборов
Президент Грузии призвала к протестам после выборов
27 октября 2024 г. 21:25
Ираклий Кобахидзе: Россия не имеет никакого влияния на Грузию
Ираклий Кобахидзе: Россия не имеет никакого влияния на Грузию
27 октября 2024 г. 21:12
В Узбекистане закрылись избирательные участки по выборам в парламент республики
В Узбекистане закрылись избирательные участки по выборам в парламент республики
27 октября 2024 г. 19:33
ЦИК Грузии: Завершился процесс подсчета голосов на парламентских выборах
ЦИК Грузии: Завершился процесс подсчета голосов на парламентских выборах
27 октября 2024 г. 18:28
Кобахидзе: У международных наблюдателей не возникло вопросов по поводу легитимности выборов в Грузии
Кобахидзе: У международных наблюдателей не возникло вопросов по поводу легитимности выборов в Грузии
27 октября 2024 г. 17:43
Первая сессия нового парламента Грузии состоится в ноябре
Первая сессия нового парламента Грузии состоится в ноябре
27 октября 2024 г. 16:52
Глава ЦИК Грузии высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов
Глава ЦИК Грузии высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов
27 октября 2024 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi