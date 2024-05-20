В Иране заявили, что ценят поддержку зарубежных стран в операции по поиску вертолета Раиси

Иран выражает признательность зарубежным странам за солидарность с народом и правительством страны и помощь в операции по поиску совершившего жесткую посадку вертолета президента исламской республики Ибрагима Раиси.

Иран выражает признательность зарубежным странам за солидарность с народом и правительством страны и помощь в операции по поиску совершившего жесткую посадку вертолета президента исламской республики Ибрагима Раиси.

Как передает Report , соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале МИД Ирана.

"Исламская Республика Иран искренне благодарит многие правительства, страны и международные организации за выражение эмоций солидарности с правительством и народом Ирана, а также за их предложение помощи и содействия в поисково-спасательной операции", - говорится в публикации.