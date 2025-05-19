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В Иране завершилась вторая встреча министров Диалоговой платформы ОИС-15

В Иране завершилась вторая встреча министров Диалоговой платформы ОИС-15 В Иране завершилась вторая встреча министров Диалоговой платформы ОИС-15
В регионе
19 мая 2025 г. 18:08
В Иране завершилась вторая встреча министров Диалоговой платформы ОИС-15

В Иране завершилась вторая встреча министров Диалоговой платформы Организации исламского сотрудничества (ОИС-15).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, по итогам мероприятия была представлена декларация, акцентирующая важность сотрудничества исламских стран в области искусственного интеллекта.

Документ отражает достигнутый прогресс в разработке согласованной политики по ИИ и призывает к более тесной международной координации, особенно в сферах здравоохранения и медицины.

Заседание завершилось призывом к расширению научно-технического сотрудничества и более скоординированной политике.

Следующую встречу министров Диалоговой платформы ОИС-15 планируется провести в Саудовской Аравии.

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Версия на английском языке Second ministerial meeting of OIC-15 Dialogue Platform ends in Iran
Версия на азербайджанском языке İranda İƏT-15 Dialoq Platformasının ikinci nazirlər görüşü başa çatıb

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