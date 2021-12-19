В Иране зарегистрировали первый случай заражения "омикрон"-штаммом

В иранской столице зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 Omicron.

В иранской столице зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 Omicron.

Как передает Report, об этом заявил заведующий Центром лечения инфекционных заболеваний при министерстве здравоохранения Ирана Мохаммад Мехди Гуйя.

"Сегодня утром был выявлен первый случай "омикрона" в Иране у нашего соотечественника, мужчины, из Тегерана, который только что вернулся из соседней страны", - приводит телеканал IRIB слова Гуйя.

Позже глава центра по связям с общественностью Минздрава Исламской республики также отметил, что в ходе экстренного заседания в воскресенье, помимо подтверждения первого случая заражения "омикроном" в стране, участники заседания также обсудили разработку новых санитарно-эпидемиологических мер.

Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".