В Иране зафиксировали рекордное число заболевших от коронавируса

Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 296 человек - до 32 616.

Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 296 человек - до 32 616.

Как передает Report, представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари сообщила, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исламской Республике возросло за сутки на 6 191 - до 568 896.

Из больниц после лечения выписаны 455 054 человек.

В стране проведены уже 4 719 587 тестов на наличие опасной инфекции.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.