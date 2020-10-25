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В Иране зафиксировали рекордное число заболевших от коронавируса

В Иране зафиксировали рекордное число заболевших от коронавируса Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 296 человек - до 32 616.
В регионе
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25 октября 2020 г. 17:15
В Иране зафиксировали рекордное число заболевших от коронавируса

Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 296 человек - до 32 616.

Как передает Report, представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари сообщила, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исламской Республике возросло за сутки на 6 191 - до 568 896.

Из больниц после лечения выписаны 455 054 человек.

В стране проведены уже 4 719 587 тестов на наличие опасной инфекции.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

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