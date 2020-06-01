В Иране выявили почти 3 тысячи новых случаев COVID-19

В Иране вновь зафиксирован скачок заболеваемости коронавирусом - почти 3 тысячи новых случаев.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"У нас относительный рост заболеваний коронавирусом, за прошедшие сутки удалось выявить 2 979 новых случаев. Их общее число достигло 154 445. Выздоровели 121 004 человека", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за прошедшие 24 часа также скончался 81 человек, что также является ростом по сравнению с предыдущими днями. Всего же с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, скончались 8 878 человек.

Еще накануне было выявлено чуть более 2,5 тысячи новых случаев заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.