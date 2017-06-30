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    В Иране зафиксирован абсолютный температурный рекорд

    В иранском городе Ахваз воздух прогрелся до 53,7°C© dailymail.co.uk

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ 29 июня в Иране зафиксирован температурный рекорд, воздух прогрелся до 53,7°C, что стало абсолютным рекордом для страны и одной из самых высоких температур в мире, сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

    Подобная температура была зафиксирована в иранском городе Ахваз на юго-западе страны.

    По словам метеоролога службы Meteo France Этьена Капикяна, эта температура также является самой высокой, зафиксированной в июне в Азии.

    По информации USA Today, температура в Ахвазе, учитывая влажность воздуха, была даже выше - 61.1°C.

    Отметим, предыдущий рекорд температуры в Иране составил 53°C.

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