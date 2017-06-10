В Иране задержаны восемь подозреваемых в терактах в Тегеране

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Ирана в субботу задержали восемь подозреваемых в связи с нападениями в Тегеране.

Как сообщает Report со ссылкой на иранский телеканал Press TV, об этом заявил представитель министерства юстиции Ахмад Фазелиан.

По его словам, восемь человек подозреваются в поддержке террористов, совершивших атаки в столице Ирана Тегеране в среду. Он добавил, что семь подозреваемых были задержаны в городе Фардис в провинции Альборз недалеко от Тегерана, еще один задержан в административном центре провинции городе Кередж.

Напомним, что группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв.. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.