В Иране задержаны два агента "Моссада"

Сотрудники спецподразделения полиции Ирана задержали двух агентов израильской разведки "Моссад" в провинции Альборз в центре исламской республики.

Сотрудники спецподразделения полиции Ирана задержали двух агентов израильской разведки "Моссад" в провинции Альборз в центре исламской республики.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

"Благодаря работе сил разведывательного подразделения полиции провинции Альборз были задержаны два члена группировки (находящейся в подчинении - ред.) "Моссада", которые занимались созданием бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронного оборудования в Саводжболаге", - утверждается в сообщении.



Напомним, что в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.