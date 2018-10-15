В Иране задержаны 196 подозреваемых в контрабанде и коррупции на валютном рынке

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ За последние несколько дней в Тегеране задержаны 196 подозреваемых в контрабанде и коррупции на валютном рынке.Как сообщает Report cо ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил представитель судебных органов Ирана Голям-Хоссейн Мохсени-Эджеи.

По его словам, специальный суд, которому поручено бороться с коррупцией на валютном рынке, вынес наказание в отношении 49 человек, а дела для 100 подозреваемых находятся в стадии расследования.

Судебный чиновник добавил, что 17 человек были арестованы в юго-восточной провинции Систан-Белуджистан из-за коррупции в системе валютного рынка и получение 100 миллионов долларов незаконных денег.