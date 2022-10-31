В Иране задержан второй участник теракта в мавзолее Шираза

Силы безопасности Ирана задержали второго участника вооруженного нападения на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз.

Силы безопасности Ирана задержали второго участника вооруженного нападения на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз.

Как передает Report, об этом сообщил Tasnim со ссылкой на главу министерства информации (разведки) Ирана Эсмаила Хатиба.

"Второе лицо, участвующее в вооруженном нападении в Ширазе, было задержано группой из подразделения солдат имама Замана", - сказал он.

Вечером 26 октября трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея.

В результате террористического нападения, 20 человек погибли, несколько десятков ранены.