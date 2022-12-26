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В Иране задержали семь человек по подозрению в связях с британской разведкой

В Иране задержали семь человек по подозрению в связях с британской разведкой Силы безопасности Ирана задержали семь человек, подозреваемых в связях с британской разведкой, в провинции Керман, расположенной на юго-востоке страны.
В регионе
26 декабря 2022 г. 03:14
В Иране задержали семь человек по подозрению в связях с британской разведкой

Силы безопасности Ирана задержали семь человек, подозреваемых в связях с британской разведкой, в провинции Керман, расположенной на юго-востоке страны.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщило агентство ISNA со ссылкой на заявление силовиков.

По их данным, отряды спецназначения задержали членов группы, деятельность которой организовывалась сотрудниками разведслужб Великобритании. Несколько человек, входивших в эту группировку, имели двойное гражданство и планировали покинуть Иран в ближайшее время, однако не успели этого сделать.

Задержанным вменяется в вину "участие в диверсиях и заговорах" в ходе недавних беспорядков.

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