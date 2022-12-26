В Иране задержали семь человек по подозрению в связях с британской разведкой

Силы безопасности Ирана задержали семь человек, подозреваемых в связях с британской разведкой, в провинции Керман, расположенной на юго-востоке страны.
По их данным, отряды спецназначения задержали членов группы, деятельность которой организовывалась сотрудниками разведслужб Великобритании. Несколько человек, входивших в эту группировку, имели двойное гражданство и планировали покинуть Иран в ближайшее время, однако не успели этого сделать.
Задержанным вменяется в вину "участие в диверсиях и заговорах" в ходе недавних беспорядков.