В Иране задержали семь человек по подозрению в связях с британской разведкой

В Иране задержали семь человек по подозрению в связях с британской разведкой

Силы безопасности Ирана задержали семь человек, подозреваемых в связях с британской разведкой, в провинции Керман, расположенной на юго-востоке страны.

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