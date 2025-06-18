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В Иране задержали пять человек за сотрудничество с "Моссадом"

В Иране задержали пять человек за сотрудничество с "Моссадом" Силовики задержали пять человек за сотрудничество с израильской разведкой "Моссад" на юго-западе Ирана.
В регионе
18 июня 2025 г. 10:10
В Иране задержали пять человек за сотрудничество с Моссадом

Силовики задержали пять человек за сотрудничество с израильской разведкой "Моссад" на юго-западе Ирана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на местное управление Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Иран).

"Разведке КСИР провинции Лурестан удалось обнаружить и задержать пять человек из числа предателей, которые планировали выполнить поручения службы "Моссад", - сообщило агентство.

В свою очередь, официальный представитель сил правопорядка Ирана Монтазер аль-Махди сообщил агентству ILNA об обнаружении в провинциях Альборз, Тегеран и ряде других районов Ирана мастерских по сборке беспилотников, а также задержании нескольких автомобилей, перевозивших взрывчатку и дроны.

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