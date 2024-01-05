В Иране задержали подозреваемых в причастности к теракту в Кермане

Правоохранительные органы Ирана задержали нескольких лиц по подозрению в причастности к теракту у кладбища в городе Керман, где похоронен командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части Вооруженных

Правоохранительные органы Ирана задержали нескольких лиц по подозрению в причастности к теракту у кладбища в городе Керман, где похоронен командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части Вооруженных сил республики) генерал Касем Сулеймани.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на МВД страны.

Согласно заявлению ведомства, "были обнаружены важные улики, связанные с преступлением, несколько человек задержаны, полная информация о подозреваемых будет представлена позднее".

В МВД также уточнили, что жертвами теракта стали 89 человек, 12 из которых являлись гражданами Афганистана.