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В Иране задержали планировавших сорвать выборы президента террористов

В Иране задержали планировавших сорвать выборы президента террористов Военнослужащие иранской армии еще до открытия избирательных участков задержали террористов, готовивших теракты в период проведения выборов президента Ирана.
В регионе
30 июня 2024 г. 23:43
В Иране задержали планировавших сорвать выборы президента террористов

Военнослужащие иранской армии еще до открытия избирательных участков задержали террористов, готовивших теракты в период проведения выборов президента Ирана.

Как передает Report со ссылкой на телеканал IRIB, об этом заявил заместитель министра внутренних дел исламской республики Маджид Мирахмади.

"Перед выборами в страну проникли террористы, которые готовили теракты, они были задержаны военнослужащими, и террористическое движение потерпело полное поражение", - заявил он.

Замглавы МВД уточнил, что преступники "планировали организовать террористические операции, чтобы создать атмосферу нестабильности в государстве и заставить людей испугаться идти к урнам для голосования".

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди отмечал, что порядок на избирательных участках обеспечивали 180 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

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