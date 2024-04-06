В Иране задержали планировавших 10 апреля теракты членов ИГ

Участники террористической группировки "Исламское государство", планировавшие теракты во время празднования окончания священного месяца Рамазан (Ид аль-Фитр) - 10 апреля, арестованы в городе Махдашт недалеко от Тегерана.

Участники террористической группировки "Исламское государство", планировавшие теракты во время празднования окончания священного месяца Рамазан (Ид аль-Фитр) - 10 апреля, арестованы в городе Махдашт недалеко от Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель полиции Ирана Саид Монтазер аль-Махди.

"Спецслужбы задержали высокопоставленного члена ИГ Мохаммада Закера и еще двух членов подразделения этой террористического группировки", - приводит его слова агентство ISNA.

По словам представителя полиции, "они планировали организовать взрывы с помощью террористов-смертников в день Ид аль-Фитр". Монтазер аль-Махди добавил, что полиция также задержана восемь пособников террористов.