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В Иране подтвердили задержание шведского сотрудника дипкорпуса ЕС

В Иране подтвердили задержание шведского сотрудника дипкорпуса ЕС Задержанный в Иране гражданин Швеции совершил преступление на территории Исламской республики, его дело будет передано в суд.
В регионе
12 сентября 2023 г. 13:24
В Иране подтвердили задержание шведского сотрудника дипкорпуса ЕС

Задержанный в Иране гражданин Швеции совершил преступление на территории Исламской республики, его дело будет передано в суд.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши.

"Ему предъявлены обвинения, согласно которым он совершил преступления на территории Исламской Республики Иран… На данный момент этот человек после выдачи юридического постановления отправлен в тюрьму. Расследование находится на финальной стадии, в ближайшие дни после вынесения окончательного решения прокуратуры дело будет передано в компетентный суд", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз и Швеция больше года скрывали арест в Иране работавшего на дипломатический корпус ЕС гражданина Швеции Юхана Флудеруса. На следующий день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Институты союза в ходе дипломатических встреч с представителями Ирана пытаются добиться его освобождения.

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Версия на английском языке Iran confirms detention of Swedish employee of EU diplomatic corps
Версия на азербайджанском языке İran Aİ diplomatik korpusunun əməkdaşının saxlanıldığını təsdiqləyib

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