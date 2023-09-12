В Иране подтвердили задержание шведского сотрудника дипкорпуса ЕС

Задержанный в Иране гражданин Швеции совершил преступление на территории Исламской республики, его дело будет передано в суд.

Задержанный в Иране гражданин Швеции совершил преступление на территории Исламской республики, его дело будет передано в суд.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши.

"Ему предъявлены обвинения, согласно которым он совершил преступления на территории Исламской Республики Иран… На данный момент этот человек после выдачи юридического постановления отправлен в тюрьму. Расследование находится на финальной стадии, в ближайшие дни после вынесения окончательного решения прокуратуры дело будет передано в компетентный суд", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз и Швеция больше года скрывали арест в Иране работавшего на дипломатический корпус ЕС гражданина Швеции Юхана Флудеруса. На следующий день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Институты союза в ходе дипломатических встреч с представителями Ирана пытаются добиться его освобождения.