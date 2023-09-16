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В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране

В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране Спецподразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана в субботу задержали мужчину, который планировал провести ряд диверсий в иранской столице.
В регионе
16 сентября 2023 г. 22:07
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране

Спецподразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали мужчину, который планировал провести ряд диверсий в иранской столице.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на прокурора города Гарчак.

В связи с годовщиной смерти молодой иранки Махсы Амини иранские СМИ второй день подряд сообщают о массовых задержаниях террористов и диверсантов, а также лиц, призывающих к протестам и беспорядкам по всей стране.

"В ходе мониторинга ситуации КСИР выявил и задержал в городе Гарчак (находится примерно в 20 километрах южнее столицы Тегерана – ред.) одного из боевиков, связанного с одной из группировок, выступающих против режима исламской республики в Иране. Он передан судебным властям, как и ряд его сообщников в ряде других мелких городов в провинции Тегеран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный намеревался в ближайшие дни провести ряд диверсий в провинции, в том числе и в столице республики, а его сообщники планировали аналогичные акции в соседних провинциях.

В последние дни силы безопасности и правопорядка в Иране находятся в состоянии боеготовности из-за годовщины гибели Махсы Амини, после ее смерти в течение трех месяцев в республике проходили беспрецедентные беспорядки и протесты.

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