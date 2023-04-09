В Иране за женщинами без хиджабов будут следить "умные камеры"

В Иране начали устанавливать в общественных местах и на улицах «умные видеокамеры», чтобы выявлять женщин, которые ходят без хиджабов или носят их небрежно.
Как передает Report, об этом сообщает агентство
По информации Reuters, нарушительницы будут получать уведомления "с предупреждением о последствиях".
Ранее власти Ирана заявляли, что в стране могут запретить посещать университет и прочие образовательные учреждения женщинам, которые отказываются носить хиджаб.
До этого иранская газета Donya-e-Eqtesad со ссылкой на заявление депутата иранского парламента Хосейна Джалали писала, что в стране предложили замораживать банковские счета женщин, которых уличат в неправильном ношении или отсутствии хиджаба.
В декабре прошлого года иранские власти упразднили полицию нравов страны. Решение было принято после более чем двух месяцев протестов в стране. Массовые беспорядки начались после гибели 22-летней Махсы Амини, которая была задержана в Тегеране полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.