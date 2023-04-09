В Иране за женщинами без хиджабов будут следить "умные камеры"

В МВД Ирана заявили, что в стране начали устанавливать в общественных местах и на улицах «умные видеокамеры», чтобы выявлять женщин, которые ходят без хиджабов или носят их небрежно.

В Иране начали устанавливать в общественных местах и на улицах «умные видеокамеры», чтобы выявлять женщин, которые ходят без хиджабов или носят их небрежно.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление МВД страны.

По информации Reuters, нарушительницы будут получать уведомления "с предупреждением о последствиях".

Ранее власти Ирана заявляли, что в стране могут запретить посещать университет и прочие образовательные учреждения женщинам, которые отказываются носить хиджаб.

До этого иранская газета Donya-e-Eqtesad со ссылкой на заявление депутата иранского парламента Хосейна Джалали писала, что в стране предложили замораживать банковские счета женщин, которых уличат в неправильном ношении или отсутствии хиджаба.

В декабре прошлого года иранские власти упразднили полицию нравов страны. Решение было принято после более чем двух месяцев протестов в стране. Массовые беспорядки начались после гибели 22-летней Махсы Амини, которая была задержана в Тегеране полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.