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В Иране за участие в протестах задержано 20 человек

​В Иране за участие в протестах задержано 20 человек

В Иране силы безопасности задержали 20 участников акций протеста против повышения цен на бензин.

Как передает Report об этом сообщает "Anadolu".

Как сообщают иранские СМИ, начальник полиции города Кум Абдуррыза Агахани сообщил о задержании во время протестов 14 человек за призывы к беспорядкам, забастовкам и акциям неповиновения с целью свержения действующего режима.

Кроме того, три участника акций задержаны в районе Неджеф Абад в Исфахане и еще трое - в районе Азна в провинции Лурестан.

В Иране с 15 ноября выросли цены на бензин и были введены квоты на его розничную продажу. Акции протеста против роста цен на бензин вспыхнули в Тегеране, Тебризе, Мешхеде, Ахвазе, Исфахане, Йезде и Кередже. В результате вмешательства полиции в ходе протестов есть убитые и раненые.

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