В Иране за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса

За прошедшие сутки выявлено 2 637 новых случаев заражения коронавирусом.

В Иране зафиксировано рекордное число жертв коронавируса - за сутки скончались 200 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель Минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN она также отметила, что за прошедшие сутки выявлено 2 637 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 245 688, жертв – 11 931. При этом на данный момент выздоровели 207 000 человек.

Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 5 июля был установлен предыдущий антирекорд по жертвам – за сутки скончались 163 человека.