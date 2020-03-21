В Иране за сутки зафиксировано почти тысяча случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки возросло на 966, летальных исходов - на 123.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"За сутки зафиксировано 966 новых случаев коронавируса в стране. Общее число составляет 20610", - заявил К.Джаханпур.

Представитель Минздрава добавил, что умерли 1556 человек.

Ранее сообщалось о 19644 заболевших и 1433 летальных исходах.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.