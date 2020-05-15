В Иране выявили свыше двух тысяч новых случаев COVID-19

Иран впервые более чем за месяц выявил свыше 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом следует из данных, которые озвучил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 2 102 новых случая заражения коронавирусом. С учетом этих данных число заразившихся достигло 116 635. При этом выздоровели 9 1836 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN.Последний раз в Иране число суточных заражений, превышавших отметку в две тысячи, было зафиксировано 7 апреля.Однако, как отметил Джаханпур, среди новых 2102 заразившихся 80% составляют те, у кого либо слабые, либо средние симптомы.

Он также добавил, что за прошедшие сутки скончались 48 человек с коронавирусом, а число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 6 902.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.