​В Иране за сутки выявили 2715 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 53 183, из которых 3 294 – со смертельным исходом.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

В эфире телеканала IRINN он сообщил, что рост заболеваний за прошедшие сутки составил 2 715 новых случаев, смертей – 134.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.