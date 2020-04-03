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В Иране за сутки выявили 2715 новых случаев заражения коронавирусом

​В Иране за сутки выявили 2715 новых случаев заражения коронавирусом

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Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 53 183, из которых 3 294 – со смертельным исходом.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

В эфире телеканала IRINN он сообщил, что рост заболеваний за прошедшие сутки составил 2 715 новых случаев, смертей – 134.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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