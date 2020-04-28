​В Иране за сутки умер 71 человек с коронавирусом

Число заражений коронавирусом в Иране достигло 92,6 тысячи случаев, из которых почти 5,9 тысячи со смертельным исходом.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 1 112 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заразившихся достигло 92 584. К счастью, поправились 72 439 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за последние 24 часа скончался 71 человек. Число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе в стране, достигло 5 877.