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В Иране за сутки свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом

В Иране за сутки свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом

Иран зафиксировал относительный рост числа смертей пациентов с коронавирусом, за сутки скончался 81 человек, всего жертв – 8 506.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

"За прошедшие сутки удалось выявить 2 011 новых случаев заражения коронавирусом. Всего – 177 938. К счастью, (из них) выздоровели 140 590 человек, однако за прошедшие 24 часа скончался еще 81 наш соотечественник, что по сравнению с прошлым днем говорит о приросте", - сказала официальный представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

Таким образом, общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 8 506.

С начала этой недели количество летальных исходов COVID-19 было в пределах 70-74.
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