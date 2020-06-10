В Иране за сутки свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом

Иран зафиксировал относительный рост числа смертей пациентов с коронавирусом, за сутки скончался 81 человек, всего жертв – 8 506.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

"За прошедшие сутки удалось выявитьновых случаев заражения коронавирусом. Всего –. К счастью, (из них) выздоровеличеловек, однако за прошедшие 24 часа скончался еще 81 наш соотечественник, что по сравнению с прошлым днем говорит о приросте", - сказала официальный представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

Таким образом, общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 8 506.

С начала этой недели количество летальных исходов COVID-19 было в пределах 70-74.