В Иране за сутки от коронавируса умерли 59 человек

Иран зафиксировал спад заболеваемости новым типом коронавируса, впервые за пять последних дней выявлены менее 2 тыс. новых случаев заражения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки выявлено 1 869 новых случаев заражения коронавирусом, всего (с 19 февраля) – 133 521. Полностью выздоровели 104 072 человека", - сказал официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за сутки также скончались 59 человек с коронавирусом, а общее число жертв достигло 7 359.

С начала этой недели в Иране стабильно фиксировалось более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, в то время как в начале мая число заразившихся было на минимальном после прохождения в марте-апреле пика заболеваемости уровне.Второго мая зафиксировали 802 новых случая инфицирования, после чего показатель заболеваемости снова скачкообразно пошел вверх. Рекорд же был установлен 30 марта – 3 186 случаев за сутки.