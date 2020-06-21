​В Иране за сутки от коронавируса умерли 116 человек

Не менее 116 человек с COVID-19 скончались за сутки в Иране, общее число жертв превысило 9,6 тысячи.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN она сообщила, что за прошедшие сутки удалось выявить более 2,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, скончались 116 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 204 952, жертв - 9 623. При этом на данный момент выздоровели не менее 163 591 пациентов.