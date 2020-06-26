В Иране за сутки около 2,6 тыс. человек заразились коронавирусом

Около 2,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Иране за сутки, скончались 109 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Минздрав страны.

Согласно релизу, опубликованному информационным порталом правительства страны, за прошедшие сутки в стране удалось выявить 2 628 новых случаев заражения COVID-19, скончались 109 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 217 724, жертв – 10 239. При этом на данный момент выздоровели не менее 177 852 человек.

В Иране уже почти две недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля.