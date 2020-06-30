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В Иране за сутки из-за COVID-19 умерли свыше 140 человек

В Иране за сутки из-за COVID-19 умерли свыше 140 человек

Число жертв коронавируса в Иране превысило 10,8 тысячи после гибели еще 147 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель минздрава Сима Садат Лари.

Накануне в Иране с самого начала пандемии был установлен антирекорд смертности за сутки - скончались 162 человека.В эфире телеканала IRINN Лари отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 457 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 147 человек.Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 227 662, жертв – 10 817. При этом на данный момент выздоровели не менее 188 758 человек.

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