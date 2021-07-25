В Иране за сутки из-за COVID-19 скончались почти 270 человек

Суточный прирост смертности из-за коронавирусной инфекции в Иране составил 268. Общее число летальных исходов возросло до 88 800.
Как передает Report со ссылкой на
Так, за минувшие сутки в республике выявлено 27 146 случаев заражения COVID-19, 2 935 больных из этого числа госпитализированы.
Общее число заразившихся коронавирусом в Исламской Республике возросло до 3 691 432.
Число тестов на COVID-19 в Иране, численность населения которого составляет около 83 млн человек, достигло 25 537 513.
До настоящего времени в Исламской Республике в целом применено 10 265 811 доз вакцин от коронавируса.