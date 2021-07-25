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В Иране за сутки из-за COVID-19 скончались почти 270 человек

В Иране за сутки из-за COVID-19 скончались почти 270 человек Суточный прирост смертности из-за коронавирусной инфекции в Иране составил 268. Общее число летальных исходов возросло до 88 800.
В регионе
25 июля 2021 г. 15:10
В Иране за сутки из-за COVID-19 скончались почти 270 человек

Суточный прирост смертности из-за коронавирусной инфекции в Иране составил 268. Общее число летальных исходов возросло до 88 800.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает министерство здравоохранения Ирана.

Так, за минувшие сутки в республике выявлено 27 146 случаев заражения COVID-19, 2 935 больных из этого числа госпитализированы.

Общее число заразившихся коронавирусом в Исламской Республике возросло до 3 691 432.

Число тестов на COVID-19 в Иране, численность населения которого составляет около 83 млн человек, достигло 25 537 513.

До настоящего времени в Исламской Республике в целом применено 10 265 811 доз вакцин от коронавируса.

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Версия на английском языке Iran's COVID death toll hits 88,800

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