В Иране за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 500 человек

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Число зараженных коронавирусом в Иране за сутки увеличилось более чем на 500 человек, число жертв возросло до 66.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси.

"Общее число случаев заражения возросло до 1501, 66 человек погибли, 291 выздоровели", - сообщил замглавы минздрава Ирана.

Накануне с 19 февраля в Иране было зафиксировано 978 случаев заражения коронавирусом, из них 54 со смертельным исходом, 173 человека выздоровели.

Сегодня скончался иранский чиновник, член Совета по определению целесообразности принимаемых решений Мохаммад Мир-Мохаммади, зараженный коронавирусом.

В Иране потребовали у США снять санкции, которые мешают стране бороться с распространением коронавируса.